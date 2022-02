União Brasil é "assunto encerrado": Alvaro Dias diz que Moro segue no Podemos

Aliado do ex-juiz suspeito, o senador garante que Moro permanecerá no Podemos para disputar a Presidência da República edit

Por Eduardo Barretto, Metrópoles - O senador Alvaro Dias, do Podemos do Paraná, afirmou nesta quinta-feira (3/2) que as negociações para Sergio Moro migrar para o União Brasil são “assunto encerrado”. Nesse cenário, as conversas para tentar fazer o ex-juiz mudar de partido não terão durado nem um mês.

Apesar da declaração, Alvaro mostra que vai bem a relação entre o Podemos e o União Brasil, sigla que nascerá da fusão de PSL e DEM. O senador disse que o partido terá a vice da chapa se sacramentar a aliança com Moro.

