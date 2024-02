União é condenada a pagar R$ 50 mil ao advogado Roberto Teixeira por grampos irregulares na Lava Jato

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Em decisão final proferida nesta segunda-feira (26), a União foi condenada a pagar uma multa de R$ 50 mil ao advogado Roberto Teixeira, que atuou na defesa do presidente Lula (PT), por danos morais decorrentes de grampos telefônicos irregulares, informa o jornal O Globo. O episódio remonta a 2016, quando a interceptação foi autorizada pelo hoje ex-juiz parcial e senador Sergio Moro (União Brasil-PR), que na época supervisionava casos relacionados à Operação Lava Jato na 13ª Vara Federal de Curitiba.

O Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) considerou que houve uma "indevida violação ao sigilo de comunicações", destacando que a ação extrapolou "os limites constitucionais e as normas estabelecidas pela legislação de regência". A decisão ressaltou ainda que o levantamento inadequado do sigilo das conversas interceptadas afetou a esfera da personalidade do advogado, ultrapassando os limites do mero aborrecimento e violando seu patrimônio imaterial.

continua após o anúncio

Teixeira teve seu celular monitorado na época em que atuava na defesa de Lula. A irregularidade dos grampos telefônicos veio à tona após uma análise minuciosa do caso, culminando na condenação da União ao pagamento da multa.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: