"Vai pra trás, meu Deus do céu", diz Bolsonaro em 'chega pra lá' na vice-governadora de Santa Catarina (vídeo)

247 - A passagem de Jair Bolsonaro (PL) pela cidade de Balneário Camboriú (SC), onde participou da Marcha para Jesus, realizada no sábado (25), foi marcada pela grosseria feita pelo atual ocupante do Palácio do Planalto contra a vice-governadora, Daniela Cristina Reinehr, que é do mesmo partido. Bolsonaro se aproximou de apoiadores na beira da praia de mãos dadas com o empresário bolsonarista Luciano Hang. Ao perceber a aproximação de Reinehr, Bolsonaro disparou: “vai pra trás, meu Deus do céu”.

Surpreendida pela grosseria, a vice-governadora obedeceu a ordem imediatamente .No vídeo é possível ouvir uma mulher espantada com a atitude dizer: “meu Deus".

Veja o vídeo.

E a vice governadora de Santa Catarina levando um "FICA PARA TRÁS" do Bolsonaro hoje em Balneário Camboriú?



É assim que o Bonoro trata mulher, por mais bolsonarista e filha de nazi como essa aí é.

Detalhe: uma das únicas mulheres palanque.

pic.twitter.com/Idg1LTHW0W — Adrieli (@Adrieli_S) June 25, 2022

