Veja a foto que flagrou jovem ao lado de prefeito quando ela tinha apenas 14 anos

247 - Uma foto de Hissam Hussein ao lado da adolescente, bem antes do matrimônio que causou revolta nas redes sociais, está provocando especulações de que o prefeito da cidade de Araucária (PR) conhecia a jovem bem antes dela ter completado 16 anos. O casamento ocorreu neste mês de abril, assim que a jovem completou a idade mínima para assumir o compromisso, com a autorização dos responsáveis.

“A imagem, publicada na rede social de um advogado que mora na cidade, mostra os dois juntos em dezembro de 2021. Na data, ela tinha 14 anos e posou ao lado dele na foto. Até agora, o enlace dos dois, embora tenha provocado muita polêmica pela diferença de idade, vem sendo tratado como algo dentro do âmbito legal, porque ela já tinha completado os 16 anos previstos na legislação brasileira. Em maio deste ano, quando ela tinha 15 anos, Hussein também marcou presença no concurso Miss Araucária em que a menor obteve o título de segunda princesa teen. Foi a primeira vez que o prefeito, que está em seu segundo mandato, participou do concurso. Em uma foto publicada em redes sociais, ele aparece junto aos jurados”, detalha reportagem do jornal O Globo.

Além da idade da jovem, outro motivo pode levar a anulação do casamento: Isso porque a oficial do cartório do município, e que teria formalizado o matrimônio, é a vice-prefeita Hilda Lukalski Seima, de 77 anos, que justamente por estar ocupando um cargo eletivo fica impedida de atuar como registradora até o fim do mandato, conforme antecipado.

