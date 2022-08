Veja o momento em que torres de 82 andares balançam em Camboriú em decorrência de ciclone

Apoie o 247

247 - O Yachthouse Residence, em Balneário Camboriú, também conhecido como “o prédio do Neymar“ por conta do jogador ter adquirido uma cobertura no local, causou espanto dos moradores nesta quarta-feira (10) por balançar com a força do vento causado por um ciclone que encontra-se na região sul e sudeste do Brasil.

De acordo com reportagem do portal ND+, A imagem foi flagrada pela própria construtora, a Pasqualotto>. Nas imagens, é possível até ouvir o “assovio” que o vento faz quando passa entre as torres.

Conforme esclarece a construtora, este é o primeiro residencial do Brasil a contar com um sistema de contravento chamado de Outrigger, que amortece o impacto do vento. “As pessoas que trabalham neste momento na obra nem sentem os fortes ventos que atingem a região”, esclarece.

Torres de 82 andares balançando em Balneário Camboriú nesta manhã em decorrência de um ciclone.

Oscilação no 79° andar das 2 torres do YachtHouse da Pasqualotto>, os ventos nesse momento foram de 148 km/h ou mais, o empreendimento possui um sistema de medição. pic.twitter.com/3I8JRGEo5L CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Rafael Weiss - SACADA do WEISS 🏴‍☠️ (@sacadadoweiss) August 10, 2022

