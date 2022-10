Vereador bolsonarista agride Leonel Radde em Porto Alegre (vídeo)

Apoie o 247

247 - O deputado estadual eleito Leonel Radde (PT-RS) foi agredido pelo vereador bolsonarista Alexandre Bobadra (PL), de Porto Alegre, nesta sexta-feira (21).

A violência teve início quando Radde e colegas realizavam monitoramento de entrega de material de campanha ilegal no centro da cidade, confiscando os materiais que não possuíam CNPJ e não estavam de acordo com a Lei Eleitoral.

Tal prática irritou Bobadra, cuja barraca teve material irregular confiscado. O bolsonarista, então, foi tirar satisfação com o deputado federal eleito e as agressões começaram (confira nos vídeos abaixo).

A violência apenas cessou com a chegada da polícia ao local.

Em vídeo gravado para as redes sociais, Radde declarou: "Nós estávamos fazendo um monitoramento de entrega de material de campanha ilegal no centro, tivemos algumas discussões aqui desse material, e enquanto eu estava me retirando aqui de uma das bancas, o vereador Bobadra me agrediu com vários socos, me levou para o chão e agora estamos indo para a praça da Polícia para fazer o registro da ocorrência."

"Seguimos nessa luta, porque o que é ilegal é ilegal e nada justifica a violência", concluiu o deputado eleito.

