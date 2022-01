Vereador da Bancada Negra em Porto Alegre , Matheus Gomes relata ter sofrido nova ameaça de morte

Apoie o 247

247 - O vereador da Câmara Municipal de Porto Alegre Matheus Gomes (PSOL), afirmou ter sido ameaçado de morte no último dia 27 de dezembro. É a terceira vez desde que o parlamentar iniciou suas atividades no Legislativo. O parlamentar disse que a mensagem chegou por meio do e-mail institucional e tinha conteúdo semelhante ao de ameaça dirigida no início de dezembro a todos os membros da Bancada Negra na Câmara. Entretanto, desta vez, apenas Gomes recebeu a mensagem. A reportagem é do jornal Estado de S.Paulo.

NOVA AMEAÇA DE MORTE ⚠️



Durante o recesso de fim de ano, recebi outra ameaça através do e-mail institucional da Câmara. A estrutura da mensagem é idêntica àquela enviada em 6/12/2021, no entanto, embora reitere a ameaça ao conjunto da Bancada Negra, dessa vez, apenas eu recebi. — Matheus Gomes (@matheuspggomes) January 4, 2022





Em rede social, o vereador informou que já comunicou a Polícia Civil e a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul sobre a mensagem. “Urge acelerar as investigações e a punição desses fascistas! É inadmissível que não tenhamos segurança para o exercício do nosso mandato. Vamos ampliar a resistência e a solidariedade, não nos calarão!”, disse.

Gomes foi eleito com 9.869 votos nas eleições de 2020, sendo o quinto vereador mais votado no município. O parlamentar compõe a Bancada Negra de Porto Alegre ao lado das vereadores Daiana Santos (PCdoB), Karen Santos (PSOL), Bruna Rodrigues (PCdoB) e Laura Sito (PT).

