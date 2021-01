Vereador Leonel Radde anuncia disputa judicial contra Jones Manoel

"Ou ele me processa por racismo, que é crime, ou eu processo ele por calúnia e vamos ver quem ganha a ação penal", postou o vereador gaúcho edit

247 – O vereador Leonel Radde, de Porto Alegre, pelo PT, anunciou em suas redes sociais uma disputa judicial contra o militante comunista Jones Manoel. "Jones Manoel tem dois caminhos a seguir agora: ou me processa por racismo, que é crime, ou eu processo ele por calúnia e vamos ver quem ganha a ação penal. Lacração de internet tem limites e a trajetória das pessoas não pode ser destruída por militância subterrânea e desonesta", postou Radde.

"Após a invasão dele em uma live que eu estava, tivemos toda a oportunidade de um debate franco e direto. Tudo que deveria ser esclarecido tinha sido esclarecido e foi dado todo o tempo para isso. Pra mim, esse assunto estava encerrado, mas me enganei. Acusar falsamente alguém que não pode se defender ou responder às acusações é muito fácil. Mas quando se imputa um CRIME, aí saímos do campo das ideias, das ideologias e entramos no campo criminal. Isso eu não aceito. Infelizmente, foi o caminho que ele quis trilhar", afirmou

Em suas redes, Jones manifestou sua posição. "O vereador e policial civil Leonel Radde estava numa live me difamando, falando mentiras e destilando um suco de anticomunismo e baixarias (a partir dos 44 minutos). Soube do acontecimento, pedi para entrar ao vivo e confrontei o sujeito", afirmou.

O conhecimento liberta. Saiba mais