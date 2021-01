Vereador se recusa a cantar 'hino racista' do Rio Grande do Sul e dá aula de história em Porto Alegre (vídeo)

Revista Fórum - O vereador Matheus Gomes, da bancada negra do PSOL de Porto Alegre, deu uma aula de história à sua colega, a vereadora Comandante Nádia, durante a posse, nesta sexta-feira (1º), sobre o conteúdo racista do Hino do Rio Grande do Sul.

A vereadora tentou passar uma descompostura em Matheus e seus colegas de bancada que não se levantaram durante a execução do hino. O vereador pediu uma questão de ordem e afirmou:

“Nós, como bancada negra, pela primeira vez na história da Câmara de Vereadores, talvez a maioria daqui que já exerceram outros mandatos não estejam acostumados com a nossa presença, não temos obrigação nenhuma de cantar um verso que diz: ‘povo que não tem virtude acaba por ser escravo’”, disse.

Leia mais na Fórum.

Chega de Hino Racista! ✊🏾



Pra quem quer ver a resposta que dei para a Vereadora do MDB, tá aí!

Não vamos mais aceitar que nos intimidem, o povo negro ocupou a Câmara e vamos seguir reivindicando nossos espaços! #ChegaDeHinoRacista pic.twitter.com/vvquzZFWwB January 2, 2021

