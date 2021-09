Vereadora Bruna Rodrigues acusa vereador de ataque machista: “tem tesão por mim”

"Acabei de ouvir do vereador Alexandre Bobadra que tenho 'tesão' nele", denunciou a vereadora de Porto Alegre Bruna Rodrigues. Ataque partiu do também vereador Alexandre Bobadra edit

Sul 21 - A vereadora Bruna Rodrigues (PCdoB) denunciou nesta quarta-feira (1), na tribuna da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, o vereador Alexandre Bobadra (PSL) pela prática de assédio durante a tumultuada sessão de hoje que avalia, entre outros temas, o projeto do Executivo que extingue a profissão de cobrador de ônibus na capital. Segundo o relato de Bruna Rodrigues, integrante da bancada negra da Câmara Municipal, após ela fazer uma intervenção no plenário ela foi abordada pelo parlamentar. A vereadora relatou assim a abordagem: “Acabei de ouvir do vereador Alexandre Bobadra que tenho ‘tesão’ nele, uma típica demonstração do machismo que nós mulheres somos submetidas”.

Acabei de ouvir do vereador Alexandre Bobadra que tenho "tesão" nele, uma típica demonstração do machismo que nós mulheres somos submetidas. Já entrei com uma representação à mesa diretora contra essa que é mais uma manifestação da violência política de gênero. — Bruna Rodrigues (@bru_rodrigues65) September 1, 2021





A vereadora anunciou que ingressou com uma representação junto à mesa diretora da Câmara por infração do Código de Ética da Câmara pedindo providências contra o que ela definiu como “mais uma manifestação da violência política de gênero”. A representação afirma que “o ato do vereador tem previsão no Código Penal, pois trata-se de importunação sexual, prevista no artigo 215-A, além de ser ato de assédio moral, constituindo-se grave quebra de decoro, não abrangida pela imunidade parlamentar”. Além disso, lembra o o artigo 5º, inciso I, alínea ”b”, do Código de Ética da Casa, que afirma:

Artigo 5º – Constituem faltas contra a ética parlamentar de todo Vereador no exercício do seu mandato:

I – quanto às normas de conduta nas sessões de trabalho da Câmara:

a. desacatar ou praticar a ofensas físicas ou Morais, bem como dirigir palavras injuriosas a seus pares, aos membros da Mesa Diretora, do Plenário ou das Comissões, ou a qualquer cidadão ou grupo de cidadãos que assistam a sessões de trabalho da Câmara;

“Que a Câmara de Vereadores é um espaço hostil às mulheres eu já sabia. Talvez alguns homens desse lugar é que não sabem que sou do tipo das que não leva desaforo pra casa. Medidas estão sendo tomadas!”, acrescentou Bruna Rodrigues.