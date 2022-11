Vereadora do PT é alvo de processo de cassação por denunciar saudação nazista durante hino

Maria Tereza Capra denunciou saudação nazista "Sieg Heil" feita por manifestantes golpistas em vfrente um quartel do Exército em São Miguel do Oeste (SC) edit

Igor Carvalho, Brasil de Fato - Vereadores de São Miguel do Oeste, em Santa Catarina, apresentaram um pedido de cassação do mandato de Maria Tereza Capra, única parlamentar do PT no município, após a petista ter repudiado o gesto nazista feito pelos manifestantes golpistas durante a execução do hino nacional no dia 2 de novembro, em frente ao quartel do Exército da cidade.

No dia 3 de novembro, o PT de São Miguel do Oeste, presidido por Capra, divulgou uma nota condenando a saudação nazista Sieg Heil (em alemão, salve a vitória) feita por bolsonaristas que não reconheceram a derrota nas urnas do presidente Jair Bolsonaro (PL) para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ,

Ainda no dia 3 de novembro, Capra também se manifestou em suas redes sociais. “Uma vergonha o que aconteceu aqui. São Miguel do Oeste sendo reconhecida nacionalmente como o lugar em que manifestantes que não reconhecem o resultado das urnas, porque perderam a eleição, trancam uma via importante para se manifestar contrário ao resultado democrático da eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. Além de tudo, esses manifestantes fizeram uma saudação nazista, isso é repetir o maior drama que a população mundial já viu.”

Após a nota de repúdio e a carta, a vereadora tem sido alvo de ataques em São Miguel do Oeste e teve que sair do município para se proteger da ofensiva bolsonarista. “Eu tive que abandonar minha cidade, meu escritório, meu mandato, para me sentir segura. Isso é muito triste para mim, é muito dolorido. Eu preciso me proteger e proteger os meus filhos”, afirma Capra, que está em outra cidade desde o último domingo (6).

Além das ameaças em redes sociais, a petista vinha enfrentando a violência nas ruas de São Miguel do Oeste. “Violaram meu patrimônio. O meu carro foi riscado com ameaças, escreveram no meu carro", disse ela ao Brasil de Fato.

A petista alerta para o potencial violento de alguns grupos organizados no estado. "Está comprovado que em Santa Catarina está o maior número de células neonazistas no país e eles estão armados."

Os vereadores de São Miguel do Oeste já aprovaram uma moção de repúdio contra Capra, que agora pode enfrentar o processo de cassação. “É um pedido injusto e é uma orquestração de algumas pessoas aqui da cidade. Estão querendo me responsabilizar por algo que eu não fiz. Eu apenas manifestei meu repúdio e publiquei um vídeo em minhas redes sociais”, afirmou a parlamentar.

“É importante dizer que estou enfrentando uma violência de uma pequena parte da população de São Miguel do Oeste, não é o povo de São Miguel do Oeste que está contra mim”, finaliza Capra.

