Vereadora: integrantes do PSol agridem estudantes na PUCRS (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - Integrantes do Coletivo Juntos/PSol agrediram estudantes na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), denunciou a vereadora de Porto Alegre Laura Sito, via Twitter.

Na rede social, o grupo se define como "anticapitalista, antirracista, LGBTI+, feminista e ecossocialista". Foi ativo no que chama de "rebelião" de junho de 2013.

A vereadora acusa ainda o movimento estudantil da universidade de ser "gerido por uma máfia que usa de violência para se manter no poder".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Integrantes do Juntos/PSOL agridem estudantes na PUC/RS!



Fiz por anos movimento estudantil, que na @PUCRS levou muitos anos para ser redemocratizado. Acompanhei tudo como diretora da UEE.



Infelizmente hoje voltou a ser gerido por uma máfia que usa de violência para se manter. pic.twitter.com/NISNVeRcNz CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE April 14, 2022

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE