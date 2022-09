Viagem de Lula à região Sul terá segurança mais reforçada de toda a campanha

Candidato petista começa na sexta-feira uma agenda na região Sul, que inclui as capitais Porto Alegre, Curitiba e Florianópolis edit



247 - A estrutura de segurança em torno de Lula em sua viagem pelas capitais da região Sul, a partir de sexta-feira (16), será a mais reforçada de toda sua campanha eleitoral.

A equipe da Polícia Federal prepara um esquema amplo de proteção, com membros da unidade de elite da corporação treinada para situações de alto risco, o chamado Comando de Operações Táticas (COT). A ação vai incluir ainda o uso de drones para detectar ameaças e snipers em pontos estratégicos. Além disso, estarão presentes os policiais que integram a equipe fixa de segurança do petista na PF, coordenada pelo delegado Andrei Passos. Haverá também o reforço da Polícia Militar de todos os estados, informa o jornal O Globo.

A campanha de Lula em 2018 foi alvo de violência no Rio Grande do Sul.

A região Sul é a última visitada por Lula em sua campanha. Ele estará na sexta em Porto Alegre, no sábado em Curitiba e no domingo em Florianópolis. Em todas as cidades, participará de comícios de rua.

