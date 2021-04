Vice de Lula surgirá no processo de criação de um programa de governo, afirma Paulo Pimenta

247 - O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS), em entrevista à TV 247, foi questionado sobre a composição da possível chapa presidencial a ser liderada pelo ex-presidente Lula em 2022 e afirmou que ainda não é hora de tratar desse assunto.

Para ele, “muito mais do que a gente discutir agora quem vai ser o vice do Lula, eu acho que nós precisamos é nos debruçar sobre que projeto, que programa, que Brasil nós queremos reconstruir a partir do retorno do Lula”.

O parlamentar defendeu a realização de “um grande debate na sociedade” para “definir de forma clara as grandes questões estruturais que envolvem o projeto de modelo de desenvolvimento nacional” a ser tocado a partir de 2023. Na opinião do deputado, o projeto precisa se pautar pela soberania nacional, pelo desenvolvimento social e pela distribuição de renda.

A melhor composição política para o próximo pleito, segundo Pimenta, surgirá do processo de formulação de tal programa de governo. “Nós precisamos identificar na sociedade quais são os setores que estão dispostos a construir conosco esse projeto. Acho que a composição nos estados, a composição do vice, ela se dará no processo de construção desse programa e dos compromissos que o presidente Lula pretende assumir com o povo brasileiro”.

“Nosso Lulinha vai cada vez mais agora abrir uma possibilidade de diálogo e de construção de um grande projeto nacional, vai desidratar muito o Bolsonaro”, concluiu.

