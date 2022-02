Vice-prefeito é expulso do partido por apoio a Lula

Trata-se do vice-prefeito do município de Trombudo Central (SC), no Alto Vale, Hermelino Prada, expulso do PL, partido de Jair Bolsonaro edit

Apoie o 247

ICL

247 - O vice-prefeito do município de Trombudo Central (SC), no Alto Vale, Hermelino Prada, foi expulso do PL, após decisão do diretório estadual do partido, presidido pelo senador Jorginho Mello (PL). "Por não compactuar ideologicamente e com as atitudes do filiado, o PL encaminhou o desligamento do mesmo", informou o partido, em nota.

"O Diretório Estadual do Partido Liberal em Santa Catarina desconhecia a ligação e relações políticas entre o vice-prefeito do município de Trombudo Central, Hermelino Prada e o Partido dos Trabalhadores – PT", complementou.

De acordo com o site O Município Blumenau, o estopim para a expulsão foi uma foto do vice-prefeito segurando uma bandeira vermelha com o nome do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com os dizeres "O Brasil feliz de novo". A data da fotografia não foi divulgada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O PL é o atual e recente partido de Jair Bolsonaro, segundo colocado nas pesquisas de intenções de votos.

O levantamento divulgado nessa segunda-feira (21) pela Confederação Nacional do Transporte apontou que, na projeção de votos estimulados, Lula alcançou 42,2% dos votos. Bolsonaro ficou atrás, com 28%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE