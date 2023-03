(Vídeo) Maria do Rosário anuncia que pedirá punição contra parlamentar bolsonarista

"Inadmissível que qualquer parlamentar utilize a tribuna e exerça violência", afirmou a deputada do PT sobre o congressista do PL edit

247 - A deputada federal Maria do Rosário (PT-RS) disse nesta terça-feira (21) pelo Twitter que pedirá responsabilização do deputado federal André Fernandes (PL-CE) por conta do pronunciamento agressivo do parlamentar na tribuna da Câmara.

"Inadmissível que qualquer parlamentar utilize a tribuna e exerça violência contra o patrimônio da Câmara ao fazer uso da palavra. Presido os trabalhos e represento a casa na condição de 2ª Secretaria. Repreendi o deputado e pedirei responsabilização e restauro do bem danificado", escreveu a parlamentar no Twitter.

