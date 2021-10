Zé Trovão se entrega à PF

Apoie o 247

Metrópoles e 247 - O militante bolsonarista Marcos Antonio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão, que esteve foragido no México desde o início de setembro, divulgou vídeo em seu canal do Telegram no início da tarde desta terça-feira (26/10) indicando estar em Santa Catarina, prestes a se entregar. “Nesse 26 de outubro, eu me entreguei à Justiça brasileira, me apresentei à Justiça brasileira, porque, como diz o nosso hino, verás que um filho teu não foge à luta. E eu jamais iria abandonar o povo brasileiro”, diz ele no vídeo.

“Eu vim dizer muito obrigado, não sei quanto tempo eu vou passar no cárcere, mas saibam que tudo isso é pelo Brasil, por cada ser humano cidadão de bem. Fiquem com Deus e não desanimem”, disse ainda o militante.

A defesa de Zé Trovão informou em nota que ele se apresentou espontaneamente à Polícia Federal (PF) em Joinville, no Norte de Santa Catarina, nesta terça.

