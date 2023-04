Alckmin se encontra presidente da Toyota, que anuncia investimento de R$ 1,7 bi no país

Multinacional japonesa pretende produzir novo modelo de veículo híbrido em Sorocaba, no interior de São Paulo, com estimativa de geração de 700 empregos edit

247 - O vice-presidente do Brasil e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, encontrou-se com o presidente da Toyota do Brasil, Rafael Chang, nesta quinta-feira (20), para negociar investimentos da multinacional japonesa no Brasil.

Após a reunião, Alckmin anunciou que a Toyota, "um de nossos parceiros mais tradicionais no setor automotivo", investirá R$ 1,7 bilhão no país entre 2023 e 2024, a fim de produzir um novo modelo de veículo híbrido no município de Sorocaba, no interior de São Paulo. A iniciativa gerará 700 empregos.

O ministro acrescentou que a produção contará com fornecedores locais e os veículos produzidos serão exportados para os países vizinhos, fortalecendo a integração regional do Brasil com a América do Sul.

Ao portal Metrópoles , Chang enfatizou que “a Toyota está investindo no Brasil porque vê potencial para o crescimento do mercado de carros híbrido flex, que utilizam etanol, combustível renovável e menos poluente”. O executivo avalia que as condições climáticas do Brasil favorecem a produção do chamado hidrogênio verde, considerado o combustível do futuro.

