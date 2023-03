Após veto alemão, Brasil produzirá peças do blindado Guarani

Substituição dos dispositivos dos alemães no veículo militar brasileiro seria uma forma de driblar o veto da Alemanha à exportação de blindados Guarani do Brasil para as Filipinas edit

Apoie o 247

ICL

247 — Após retaliação da Alemanha, que vetou a exportação de blindados Guarani do Brasil para as Filipinas, o governo brasileiro já fechou parceria com uma empresa nacional para a produção das peças que irão substituir os dispositivos dos alemães no veículo militar, informou o Radar da VEJA.

Segundo a reportagem, o veto do Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), escritório governamental de controle de exportação do país, não seria pela recusa do Brasil de atender pedido do governo da Alemanha, que pediu o fornecimento de munição à Ucrânia, em guerra contra a Rússia.

O Radar destaca que fontes militares disseram que o veto alemão ocorreu porque a Alemanha proíbe que sua tecnologia militar, embarcada nos blindados brasileiros, seja vendida a países que “desrespeitam os direitos humanos”. Este seria o caso das Filipinas.

Assim, a substituição dos dispositivos dos alemães no veículo militar brasileiro seria uma forma de driblar o veto da Alemanha.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.