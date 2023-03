BNDES aprova financiamento de R$ 57,5 milhões para Rima Industrial

Apoie o 247

ICL

BNDES - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento de R$ 57,5 milhões para a Rima Industrial S.A, que atua no setor metalúrgico. Os recursos serão utilizados principalmente, em investimento que ampliará a capacidade produtiva e diminuirá o impacto ambiental da unidade de Várzea de Palma (MG). A operação se dá no âmbito do BNDES Finame Direto e se trata do quinto financiamento direto da empresa com o BNDES.

O financiamento terá como foco principal a aquisição de equipamentos para construção de um novo forno de ferro-ligas na unidade de Várzea da Palma (MG) com o sistema de despoeiramento, que diminui o volume de partículas poluentes emitidas. Com a instalação desse novo sistema, a empresa ampliará sua capacidade de produção de ligas em 18 mil toneladas por ano, com redução de emissão de gases poluentes.

Para o José Luis Gordon, Diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES, “a descarbonização industrial não representa apenas um desafio para o Brasil, mas também uma oportunidade para fortalecimento do setor produtivo nacional, com inovação e geração de empregos”. “O apoio recorrente do BNDES à ampliação da produção da Rima, com redução de emissão de gases poluentes, é uma demonstração da capacidade do Banco no apoio à indústria brasileira para a transição justa a uma econômica verde e de baixo carbono”, avalia o executivo.

A Rima é uma empresa de capital nacional fundada em 1987, que atua no setor metalúrgico, operando na produção e comercialização de ligas à base de silício e magnésio, além trabalhar com fundição de peças automotivas e ferroligas (ligas utilizadas principalmente na produção de aço). Ela atua de forma global, exportando seus produtos para os países da Ásia, Europa, América Latina, América do Norte e Oriente Médio.

Finame Direto – Trata-se de em um limite de crédito para aquisição, comercialização ou produção de máquinas, equipamentos, veículos, sistemas industriais, componentes e bens de informática e automação, novos, de fabricação nacional. Mais informações estão disponíveis aqui.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.