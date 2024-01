BNDES aumenta crédito para indústria em 2023, alcançando maior nível desde 2014

Apoie o 247

247 - Em 2023, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) apresentou um expressivo crescimento na aprovação de créditos para a indústria, atingindo um total de R$ 26 bilhões. Este valor representa o maior volume em operações diretas desde 2014.

Embora este valor esteja abaixo dos R$ 48 bilhões aprovados anteriormente no ano, o aumento é visto como um marco significativo pelos economistas.

Luciano Bravo, CEO da Inteligência Comercial, ressaltou a relevância da volta da agenda de industrialização. "O BNDES é um ator chave da política de neoindustrialização, que é prioridade no governo", disse Bravo, ecoando a perspectiva de José Luis Gordon, diretor de desenvolvimento produtivo, inovação e comércio exterior do BNDES.

O aumento nas operações cobriu uma gama de projetos, incluindo expansão produtiva, economia verde, exportação e inovação. Este crescimento foi recebido positivamente pelo setor industrial. Rafael Lucchesi, diretor de Desenvolvimento Industrial e Economia da CNI e presidente do conselho de administração do BNDES, enfatizou a necessidade de continuar o processo de recuperação, salientando a importância de obter recursos adicionais e apoiar os setores estratégicos.

“A recuperação do BNDES em 2023 é percebida como um estímulo para as empresas se modernizarem, especialmente após um período desafiador em que houve uma drástica redução nos recursos do banco, impactando os investimentos na indústria”, explicou Bravo.

Em 2023, a área de inovação da indústria recebeu R$ 3,9 bilhões, marcando um aumento significativo em comparação a 2022. O setor de transportes liderou as operações, seguido pelos setores de telecomunicações, saúde e agrícola, refletindo um foco maior em projetos inovadores em diversos segmentos da indústria.

Apesar da visão otimista, alguns analistas apontam que será desafiador para o BNDES retornar aos níveis de financiamento anteriores a 2015, devido à estagnação no aumento de suas fontes de recursos.

