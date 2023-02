BNDES financia automação de produção de baterias para celulares

O projeto contará com financiamento de R$ 20 milhões. Os recursos provêm do Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Funttel) edit

BNDES - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vai apoiar a automatização da linha de produção de baterias para celulares destinada à Lenovo/Motorola. O projeto faz parte do complexo produtivo da empresa Unicoba da Amazônia, em Manaus (AM). O valor do financiamento será de até R$ 20 milhões, no âmbito do Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Funttel).

A operação compreende a modernização e a automatização de parte da produção, resultando no aperfeiçoamento da qualidade e do design das baterias. Outro objetivo da iniciativa é consolidar a parceria com a Lenovo, para atendimento à demanda da filial brasileira, fortalecendo a indústria nacional de tecnologia de telecomunicações.

“O financiamento do BNDES à expansão de capacidade e à modernização da Unicoba da Amazônia contribui para o fortalecimento da indústria nacional de equipamentos e componentes para telecomunicações. A partir do investimento, a empresa será capaz de fornecer baterias com produção nacional de forma competitiva para uma grande marca global de celulares”, explicou o diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES, José Luis Gordon. Ainda segundo ele, o ganho com a inovação deverá favorecer a competitividade da companhia.

O projeto de automação da linha de produção está aderente à estratégia da companhia para o aumento de eficiência por meio de investimentos nos processos industriais. O plano de inovação da Unicoba prevê gastos de R$ 21 milhões com aquisição de máquinas e equipamentos novos importados sem similar nacional, e de R$ 4 milhões com capital de giro associado.

Cliente – A Unicoba da Amazônia é parte do Grupo Unicoba, fundado em 1973 a partir de uma empresa de importação e distribuição de componentes eletrônicos, que tem como atividades a eficiência energética e o armazenamento de energia. O grupo emprega 1.000 funcionários e possui dois braços empresariais independentes: a Entalpia Participações S.A. e a Unicoba Energia Participações S.A.

O Funttel BNDES é a linha de crédito para o desenvolvimento tecnológico e a competitividade da indústria de telecomunicações no Brasil. O fundo possui quatro linhas de apoio: plano de inovação dos fornecedores/operadores, ampliação da capacidade produtiva para bens e serviços, aquisição de equipamentos de tecnologia nacional, e aquisição de soluções em internet das coisas. O valor mínimo de financiamento é de R$ 10 milhões, com prazo de amortização em até 10 anos. Mais informações sobre o Funttel BNDES em https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/funttel

