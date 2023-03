CNI e Governo, por meio de ministério de Alckmin e BNDES, estão em sintonia por reindustrialização

Para Lytha Spíndola, diretora de Desenvolvimento Industrial e Economia da entidade, tanto o Governo Federal quanto a CNI vêm indústria como protagonista do crescimento do PIB edit

Da Sucursal de Brasília do 247 - Em entrevista gravada para a série “Diálogos com a Indústria”, da TV 247, a diretora de Desenvolvimento Industrial e Economia da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Lytha Spíndola, reafirmou que a entidade sempre viu o setor industrial como “motor da economia” e “gerador de desenvolvimento, conhecimento e produtor de empregos e de inovações”. Segundo ela, desde o dia 3 de janeiro de 2023, quando o vice-presidente da República, Geraldo alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, fez uma visita à sede da CNI em Brasília, a sintonia entre a Confederação e o Governo Federal revelou-se ampla e renovadora de compromissos.

“A relação é excelente. Tanto com o vice-presidente Geraldo Alckmin quanto com o governo como um todo”, disse ela, realçando os compromissos do presidente Lula para com o setor empresarial. Spíndola também destacou o papel do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) na concessão de financiamentos e fomento a diversas áreas industriais. “O Governo está dando muita atenção ao Desenvolvimento Industrial porque sabe que com o crescimento econômico vem o crescimento dos empregos e da renda das famílias”, afirmou. “A inovação e a tecnologia fazem a economia girar. A indústria é relevante e imprescindível para a qualidade de vida das pessoas”.

Assista à íntegra da entrevista de Lytha Spíndola, da CNI, para a TV 247:

