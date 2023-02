CNI e MCTI lançam guia de gestão da inovação para transformação digital

Publicação reúne 14 projetos-piloto do Programa NAGI Digital e busca contribuir com a capacitação das indústrias para que inovem a partir da digitalização dos processos produtivos edit

Da Confederação Nacional da Indústria - A Confederação Nacional da Indústria (CNI) lançou, em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), o Guia de Referência para atuação em Gestão da Inovação com Foco em Transformação Digital. A publicação, lançada com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), é resultado de um projeto voltado para o aumento da eficiência e competitividade das empresas industriais brasileiras.

A diretora de Inovação da CNI, Gianna Sagazio, observa que a crise mundial provocada pela pandemia de Covid-19 acelerou o processo de digitalização das empresas.

“Para que essa transformação seja possível, no entanto, é necessário que as organizações redefinam suas estratégias, incorporando a tecnologia como elemento chave dos negócios, integrando as operações e o capital humano em processos digitais e vice-versa”, explica Gianna.

A CNI e o MCTI, com apoio do CNPq, mantêm parceria para a estruturação do Núcleo de Apoio à Gestão da Inovação em Transformação Digital (NAGI Digital). O objetivo do projeto é apoiar a gestão da inovação para a transformação digital do setor produtivo.

O projeto NAGI selecionou 14 instituições que realizaram projetos-piloto com indústrias que aplicaram o modelo de gestão da inovação para a transformação digital elaborado para os casos específicos dessas empresas. O guia é formado pelas experiências desses projetos-piloto que tiveram êxito.

Segundo a diretora de Inovação da CNI, o guia reflete o conhecimento acumulado nesses projetos ao incorporar e disponibilizar, para o público em geral, um passo a passo da gestão de inovação com foco em transformação digital.

