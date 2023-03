Conheça o complexo eólico operado 100% por mulheres

AES Brasil é primeira a ter planta composta exclusivamente por força de trabalho feminina. Parceria com SENAI formou profissionais que atuam no local edit

Apoie o 247

ICL

Da Confederação Nacional da Indústria - Atualmente, as mulheres ocupam um quarto da força de trabalho da indústria no Brasil. Segundo dados do Observatório Nacional da Indústria, da Confederação Nacional da Indústria (CNI), com base na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), entre 2008 e 2021, mais mulheres chegaram a cargos de gestão no setor. O montante passou de 24% para 31,8%.

Nesse contexto, a AES Brasil, empresa que trabalha há mais de 20 anos com a geração de energia renovável, desponta como a primeira a ter um complexo eólico operado exclusivamente por força de trabalho feminina, em Tucano, na Bahia.

Ao longo de 2021, a empresa formou um grupo de mulheres no curso de Capacitação em Especialização Técnica em Manutenção e Operação de Parques Eólicos em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) da Bahia.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.