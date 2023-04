Coteminas anuncia parceria com a Shein para produção no Brasil

Apoie o 247

ICL

247 - A Coteminas, que é de propriedade do atual presidente da Fiesp, Josué Gomes da Silva, divulgou que assinou um memorando de entendimento com a Shein. Conforme o acordo, 2 mil clientes confeccionistas da empresa brasileira serão fornecedores da companhia asiática, a fim de atender aos mercados doméstico e latino-americano.

Além disso, a parceria envolve financiamento para capital de trabalho e contratos de exportação de produtos.

Na última quinta-feira (20), Josué Gomes participou de uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e representantes da Shein. Durante a reunião, a Shein se comprometeu a nacionalizar 85% de suas vendas em quatro anos, com produtos fabricados no Brasil.

Haddad afirmou que o presidente da Fiesp intermediou o acordo com a Shein. Posteriormente, a empresa chinesa anunciou que investirá cerca de R$ 750 milhões no setor têxtil brasileiro nos próximos três anos, criando até 100 mil empregos indiretos no país.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.