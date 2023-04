Davi Bomtempo, gerente executivo de Meio Ambiente da CNI, foi entrevistado do programa "Diálogos com a Indústria", da TV 247

Apoie o 247

ICL

247 - Transição energética, mercado de carbono, economia circular e conservação florestal são os quatro pilares nos quais estão assentados os projetos de sustentabilidade das grandes e médias indústrias brasileiras. O Brasil tem elevada participação de fontes renováveis de energia em sua matriz elétrica, cerca de 80%, e da matriz energética em geral, cerca de 47%. No mundo, a participação de fontes renováveis nas matrizes energéticas não supera 27% no conjunto de nações desenvolvidas e em desenvolvimento. Apesar da situação confortável, o País estimula e busca alavancar as principais plantas de produção do Hidrogênio Verde, sobretudo nos estados do Ceará, de Pernambuco e do Rio de Janeiro. Estima-se que até 2030 usinas de Hidrogênio Verde possam estar em funcionamento nas franjas dos portos do Pecém (CE), Suape (PE) e Assu (RJ). A commodity tem grande valor no mercado internacional. Este foi apenas um dos temas abordados pelo gerente executivo de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Confederação Nacional da Indústria (CNI) no programa “Diálogos com a Indústria” desta semana. Link para o vídeo no final deste texto.

Bomtempo afirmou, ainda, que outra das grandes preocupações nas estratégias de ampliação de investimentos das médias e grandes indústrias brasileiras é a chamada “economia circular”. Ou seja, permitir o planejamento para o desenvolvimento de plantas industriais a partir do uso mais racional de recursos naturais. Isso se faz por meio de novos modelos de negócios e da otimização nos processos de fabricação com menor dependência de matérias-primas virgens, priorizando-se insumos mais duráveis, recicláveis e renováveis.

O gerente de Meio Ambiente e Sustentabilidade da CNI ressaltou também a preocupação crescente, entre altos executivos e gestores das grandes indústrias brasileiras, com a ampliação de projetos de manejo e conservação de florestas. O Brasil possui 58% de seu território coberto por florestas e detém 20% da biodiversidade do planeta. O País está entre as 17 Nações consideradas mais “megadiversas” da Terra.

Assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.