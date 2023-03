É ingenuidade pensar em reindustrializar o Brasil sem o Estado, diz Mercadante

Presidente do BNDES defendeu a participação do banco público no desenvolvimento de uma nova cadeia produtiva no País edit

Carta Capital - O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante , defendeu a participação do Estado brasileiro – por meio de bancos públicos – no processo de reindustrialização do Brasil. A intenção, diz, é fornecer linhas de créditos que possam fomentar empresas com capacidade para competir de igual para igual com Estados Unidos e União Europeia.

“Não podemos aceitar a tese de que o Brasil não tem como se reindustrializar. Foi assim durante 4 séculos, que nós éramos exportadores de commodities presos ao antigo regime colonial. Nós podemos [ter] e já tivemos uma base industrial diversificada”, destacou.

Leia a íntegra na Carta Capital .

