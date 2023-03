Fiesp: atividade industrial cresce em janeiro, mas taxa de juros alta é desafio este ano

Apoie o 247

Agência Fiesp - Segundo a pesquisa Levantamento de Conjuntura da Fiesp e do Ciesp, o mês de janeiro apresentou resultados moderados para a indústria de transformação do estado de São Paulo. Dois componentes exibiram oscilação positiva em comparação com o mês anterior: salários reais médios (+0,4%) e vendas reais (+0,1%). Todavia, horas trabalhadas na produção e o nível de utilização da capacidade instalada variaram negativamente, também em torno da estabilidade: -0,3% e -0,1 p.p. respectivamente. Dados com tratamento sazonal. Tais resultados estão em linha com o resultado do Sensor (Fiesp/Ciesp) divulgado no mês de janeiro, o qual indicava que a atividade industrial do estado ficaria próxima à neutralidade, quadro que pode se manter no mês de fevereiro – conforme a pesquisa mais recente.

Espera-se que o ano de 2023 seja desafiador para o setor industrial, principalmente nos primeiros meses do ano.

Segundo o ICF-FIESP (Indicador de Condições Financeiras), os juros domésticos e internacionais destacam-se como os principais fatores responsáveis pelas condições financeiras em território restritivo.

“Postas estas situações, somadas à expectativa de manutenção da taxa de juros em patamar elevado por um período mais longo e um quadro de desaceleração global, tende a manter um ambiente de dificuldades para a indústria de transformação, sobretudo no primeiro semestre do ano”, explica Igor Rocha, economista-chefe da Fiesp.

Em vista disso, a projeção da Fiesp para a produção industrial do país em 2023 é de queda de 0,5%. Por isto, são urgentes ações para contornar este cenário, como a reforma tributária, a definição do novo arcabouço fiscal, a diminuição do custo do crédito no país e políticas para a redução do endividamento das empresas e famílias brasileiras.

Realizado desde 1975 junto a 300 empresas industriais do Estado de São Paulo, o Levantamento de Conjuntura tem por objetivo quantificar as mudanças da atividade industrial no estado. Divulgada mensalmente, ela analisa variantes como vendas reais, horas trabalhadas na produção e salários reais.

