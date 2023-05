Ricardo Alban é eleito presidente da CNI

Apoie o 247

ICL

Da Confederação Nacional da Indústria - O empresário Ricardo Alban foi eleito nesta quarta-feira (3) para um mandato de 4 anos à frente da Confederação Nacional da Indústria (CNI). Atual presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), ele vai assumir a Presidência da CNI no dia 31 de outubro, quando se encerra o mandato do atual presidente, Robson Braga de Andrade. A chapa de Alban foi eleita por unanimidade e é composta por cinco vice-presidentes executivos.

Os cinco eleitos para os cargos de vice-presidente executivo, na eleição realizada na sede da CNI, em Brasília, representam as indústrias de cada uma das regiões do país. São eles: Josué Gomes da Silva, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP); Ricardo Cavalcante, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC); Jamal Bittar, presidente da Federação das Indústrias do Distrito Federal (FIBRA); Antonio Carlos Silva, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (FIEAM); e Gilberto Petry, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS).

Como funcionam as eleições?

Todos os 27 presidentes de federações estaduais da indústria têm direito a voto na eleição da CNI. A votação aconteceu ao longo desta manhã, com as presenças das lideranças industriais de todos os estados.

Após o anúncio do resultado, Ricardo Alban declarou que sua eleição representa a união de todas as federações das indústrias do país em torno de um projeto de revitalização do setor, aproveitando este momento único da conjuntura nacional e global.

“Nossa missão é representar e defender os interesses de todos os industriais brasileiros, do pequeno ao grande, do Norte ao Sul, da agroindústria à ciber indústria. Minha experiência em gestão e no apoio à inovação e energias limpas será a base para o nosso trabalho à frente da CNI”, destacou Alban.

Ele acrescentou que até a sua posse, em outubro, vai intensificar ainda mais o diálogo interno e externo para começar a gestão focada em resultados concretos para a indústria brasileira. “Trabalharemos para materializar o apoio à indústria já manifestado pelas lideranças políticas nacionais e regionais. Assim, a indústria brasileira poderá ampliar sua contribuição para o Brasil alcançar novo patamar de desenvolvimento econômico e social. Não há grande país no mundo sem uma grande indústria. É isso o que todos nós queremos”, concluiu.

O presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, elogiou a atuação de Alban à frente da FIEB e disse ter a convicção de que ele terá um mandato pautado no fortalecimento do setor e na continuidade da retomada da indústria brasileira.

“Desejo boas-vindas ao Ricardo Alban. Estamos prontos para um processo de transição produtivo”, afirmou. “Tenho certeza de que ele vai liderar um trabalho focado no crescimento da indústria e na superação de desafios, construindo uma agenda cada vez mais próxima da base industrial e do poder público”, completou Robson Andrade.

Presidente eleito priorizou inovação e gestão corporativa na FIEB

O empresário industrial Antonio Ricardo Alvarez Alban, de 63 anos, é presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia desde 2014 e presidente do Centro das Indústrias do Estado da Bahia (CIEB) desde 2018. Formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal da Bahia e Administração de Empresas pela Escola de Administração de Empresas da Bahia, Alban trabalhou no Citibank no início dos anos 1980 e, desde 1987, é sócio-diretor da Biscoitos Tupy, tradicional fábrica de alimentos baiana fundada por sua família.

Ao longo de sua trajetória profissional, Alban dedicou-se a promover a indústria por meio de participação ativa em entidades empresariais e de desenvolvimento regional. Ele é vice-presidente da CNI (2018/2023); vice-presidente da Associação Nacional da Indústria de Biscoitos; presidente do Sindicato da Indústria do Trigo, Milho, Mandioca, Massas Alimentícias e de Biscoitos do Estado da Bahia; membro do Conselho Nacional do SESI; membro da Associação Nordeste Forte; membro titular do Conselho Diretor do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT); membro do Conselho de Administração da Renova, do Conselho de Administração da Cetrel e do Conselho Consultivo Agro da Unigel.

Sob a liderança de Ricardo Alban, a FIEB ganhou envergadura e eficiência, atestadas pelo aumento significativo na prestação de serviços à indústria baiana. A gestão corporativa foi um dos grandes focos de sua administração. A FIEB publica balanços auditados nos grandes jornais, e órgãos de controles nacionais como CGU e TCU analisam seus editais.

A inovação foi outro vetor que ganhou destaque na gestão de Alban à frente da FIEB, com iniciativas voltadas ao incentivo à pesquisa e desenvolvimento (P&D), e energia limpa. A FIEB contribuiu para criar na Bahia um hub para a nova indústria, baseada em inovação, P&D e energia limpa, por meio do SENAI Cimatec, Cimatec Park e ações com a adesão ao Pacto Global.

Nesse contexto, destaca-se o Cimatec Park, inaugurado em 2019 numa área de 4 milhões de m² no polo industrial de Camaçari, com investimentos de cerca de R$ 100 milhões.

Conheça os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal 2023-2027

Diretoria:

Presidente

Antonio Ricardo Alvarez Alban

Vice-presidentes executivos

Josué Christiano Gomes da Silva

José Ricardo Montenegro Cavalcante

Jamal Jorge Bittar

Antonio Carlos da Silva

Gilberto Porcello Petry

Vice-presidentes

Eduardo Eugenio Gouvea Vieira

Mario Cezar de Aguiar

Carlos Valter Martins Pedro

Ricardo Essinger

Flavio Roscoe Nogueira

Silvio Cezar Pereira Rangel

Amaro Sales de Araújo

Marcelo Thomé da Silva de Almeida

José Carlos Lyra de Andrade

Sergio Marcolino Longen

José Conrado Azevedo Santos

Leonardo Souza Rogério de Castro

1º Diretor Financeiro

Cristhine Samorini

2º Diretor Financeiro

Eduardo Prado de Oliveira

3º Diretor Financeiro

Francisco de Assis Benevides Gadelha

1º Diretor Secretário

Sandro da Mabel Antonio Scodro

2º Diretor Secretário

Edilson Baldez das Neves

3º Diretor Secretário

Roberto Magno Martins Pires

Diretores

Antonio Jose de Moraes Souza Filho

Izabel Cristina Ferreira Itikawa

José Adriano Ribeiro da Silva

Luiz Cesio de Souza Caetano Alves

Jorge Alberto Vieira Studart Gomes

Roberto Pinto Serquiz Elias

José Henrique Nunes Barreto

Paulo Afonso Ferreira

Gilberto Ribeiro

Jandir Jose Milan

Gilberto Seleme

Alessandro Jose Rios De Carvalho

Jorge Wicks Corte Real

Alexandre Herculano Coelho de Souza Furlan

Edson Luiz Campagnolo

Conselho fiscal

Titulares

Hilton Morais Lima

Fernando Cirino Gurgel

José da Silva Nogueira Filho

Suplentes

Clerlanio Fernandes de Holanda

Francisco de Sales Alencar

Edmilson Matos Cândido

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.