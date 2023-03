"Robótica ajuda a pautar aprendizagem pela solução de problemas e põe alunos no século 21", diz diretor do Sesi

Diretor de Operações do SESI, Paulo Mól, detalha à TV 247 as inovações implementadas pela rede na educação e projeta formação de novos profissionais qualificados no país edit

Apoie o 247

ICL

247 - Em entrevista ao programa Diálogos com a Indústria, da TV 247, o diretor de Operações do Serviço Social da Indústria (SESI), Paulo Mól, falou sobre as inovações que a rede vem aplicando em suas escolas, destacando a parte do uso da robótica em atividades educacionais e seus impactos na formação de alunos e futuros profissionais.

Atualmente, as aulas de robótica contemplam quase 200 mil alunos de cerca de 400 escolas de ensino fundamental e médio da Rede SESI. A rede, além disso, é responsável por 51% dos alunos brasileiros que competem em torneios de robótica. Paulo destaca que a dinâmica inovadora das aulas e a participação em competições "ajudam os estudantes a desenvolver habilidades de trabalho em equipe, comunicação e solução de problemas, entre muitos outros aspectos".

O resultado de tais inovações educativas vem sendo mostrado na prática: de acordo com um estudo do SESI, o desempenho em Matemática, Linguagem e Ciências Humanas e Sociais dos alunos cujos currículos escolares incluem a robótica é melhor do que o dos estudantes que não têm a disciplina.

"[Pensamos em] criar um modelo de forma que todo o processo de aprendizagem fosse muito baseado na solução de problemas, então o aluno entra de fato no século 21. A gente começa a romper com aquele modelo dos séculos 20 e 19 de ter todos os alunos perfiladinhos em sala de aula, chega um professor passando o conteúdo e o aluno passivamente recebendo aquilo. Na robótica, inicia-se um modelo diferente", afirmou o diretor de Operações do SESI.

Assista à íntegra do novo programa Diálogos com a Indústria no link:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.