Selic alta tem efeito devastador nas empresas

Apoie o 247

ICL

Agência Fiesp - O presidente do Conselho Superior da Micro, Pequena e Média Indústria (Compi) da Fiesp, Luciano Coutinho, organizou na quinta-feira (2/3), a primeira reunião do grupo em 2023, que teve como temas as linhas de crédito disponíveis para as empresas e a atualização das informações referentes à Jornada de Transformação Digital.

O superintendente do Dempi/Acelera e do Departamento de Economia, Competitividade e Tecnologia (Decomtec) da Fiesp, Renato Corona, deu um panorama da situação do crédito, que ficou mais restrito em função do alto custo. Entre fevereiro de 2021 e agosto de 2022, a taxa básica da economia, a Selic, em que avançou 11,75 pontos percentuais, o que equivale a 588% a mais, e desde então está em 13,75%.

Corona avaliou a situação do Pronampe, voltado para as micro e pequenas empresas, e do do FGI-Peac, destinado às médias. Como o Pronampe é atrelado à Selic, o impacto de uma taxa elevada nos pagamentos e desembolsos das empresas é substantivo e pode aumentar a inadimplência, especialmente para aqueles que começaram no programa em 2020. Para Corona, o aumento da taxa básica de juros da economia “gera um efeito devastador, capaz de levar mais empresas para o quadro de inadimplentes”.

Mesmo com custo elevado, no entanto, a modalidade é mais vantajosa e mais barata que as linhas tradicionais de crédito. A Medida Provisória 1139/22 foi aprovada na Câmara no dia 1/3 e, no Pronampe, ampliou para 72 meses o prazo de pagamento das operações. A MP segue agora para votação no Senado e a decisão deve sair até o início de abril.

Em relação ao FGI-Peac, Corona explicou que, após 90 dias de inadimplência, as instituições financeiras podem solicitar ordem de garantia. E esse sistema protege tanto as instituições financeiras quanto as empresas.

O superintendente destacou que o dinheiro destinado a essas duas linhas está acabando. Segundo ele, as estimativas são de que os recursos disponíveis para o Pronampe e FGI-Peac terminarão ainda no primeiro semestre, por isso urge pleitear a renovação do funding.

O diretor regional do Senai-SP, Ricardo Terra, também participou do encontro e trouxe informações sobre o andamento da Jornada de Transformação Digital. Criado pela Fiesp, Ciesp, Senai-SP e Sebrae-SP, o programa tem por objetivo atender micro, pequenas e médias indústrias em oito etapas de consultoria e treinamento rumo à Indústria Inteligente.

“O Sebrae Nacional tem interesse em dar escala nacional à Jornada. O Departamento Nacional do Senai já nos visitou para conhecer os processos e tem a intenção de levar a iniciativa para outros estados. Eles ficaram impressionados não somente com a proposta, mas com a criação desse ecossistema”, informou Terra.

Já a coordenação do Sebrae no âmbito nacional optou por analisar estados da federação cujo maior índice de industrialização permita a associação com bancos de desenvolvimento locais para replicar o programa. “A reputação da Jornada se deve à contribuição de vários parceiros, entre os quais está o Compi”.

Até o momento, de acordo com Terra, existem 7.662 empresas engajadas na Jornada de Transformação Digital, com 2.547 delas já na etapa número 3, que é a de otimização de processos. 412 municípios do estado de São Paulo estão cobertos pela iniciativa, o que mostra o poder de capilaridade do Senai-SP e do Sebrae-SP. Os principais setores atendidos são a indústria metalmecânica, indústria têxtil e de vestuário, incluindo as de couro e a calçadista, bem como a indústria de alimentos.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.