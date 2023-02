Sensor: atividade industrial tem crescimento moderado

Apoie o 247

ICL

Agência Fiesp - O Sensor do mês de fevereiro encerra em 50,9 pontos, mesmo resultado do mês anterior e moderadamente superior ao mesmo mês do último ano – com 50,1 pontos em fevereiro de 2022. Leituras acima de 50,0 pontos indicam elevação da atividade industrial paulista no mês.

O indicador de mercado (setor de atuação) fecha fevereiro com os mesmos 56,2 pontos do mês de janeiro. Ao registrar valores acima dos 50,0 pontos há indicação de melhora das condições de mercado.

As vendas apresentam crescimento inferior em relação ao último mês e varia de 55,6 pontos em janeiro para 53,4 pontos em fevereiro. Este resultado, acima dos 50,0 pontos, mantém a indicação de aumento das vendas no mês.

Por mais um mês os estoques se mantêm acima do planejado, ao permanecer abaixo dos 50,0 pontos pelo décimo terceiro mês seguido. O indicador de 48,0 pontos no mês de fevereiro teve um aumento moderado frente aos 44,0 pontos do mês de janeiro, mas, não ultrapassou os 50,0 pontos.

O emprego reduz dos 49,4 pontos do mês de janeiro para 48,7 pontos em fevereiro. Este movimento afastou o indicador dos 50 pontos, indicando uma perspectiva de redução do emprego no mês. O resultado também é inferior frente a fevereiro de 2022, quando o indicador marcava 50,6 pontos e indicava aumento do emprego no mês.

Por fim, o indicador de investimentos acentua a queda após a inversão observada em janeiro (47,8 pontos) – na leitura atual, o resultado foi de 46,7 pontos. Abaixo dos 50,0 pontos este resultado aponta para a redução dos investimentos no mês.

Todos os dados acima contemplam o tratamento sazonal.

Metodologia

O Sensor é uma pesquisa qualitativa de conjuntura econômica realizada desde 2006. Ela tem como objetivo captar informações do andamento da atividade da indústria de transformação durante o mês corrente da coleta de dados, eliminando as defasagens de tempo das tradicionais pesquisas de conjuntura. Hoje, participam da pesquisa cerca de 30 das principais indústrias de São Paulo.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.