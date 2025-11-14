Alerta do Infogripe: 14 estados registram alta de Síndrome Respiratória Aguda Grave

João Barbosa - Estagiário da Rádio Nacional*

A incidência de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave atingiu níveis de alerta, risco ou alto risco em crianças no Mato Grosso do Sul, Pará e Rio de Janeiro. Além disso, há níveis de alerta de aumento das ocorrências a longo prazo. As informações são do Boletim Infogripe da Fiocruz, com base nos dados inseridos no sistema de controle até o último dia 8.

Segundo a Fiocruz, outros 11 estados também apresentam alta, mas sem sinal de crescimento na tendência de longo prazo. Apesar do aumento, o Infogripe aponta que o número de registros pelo país pode se estabilizar a curto e longo prazos. Já em Porto Alegre e São Paulo, capitais onde há níveis de alerta ou risco, a tendência é de crescimento a longo prazo.

A alta incidência de Síndrome Respiratória Aguda Grave tem sido impulsionada pelo rinovírus, tipo altamente contagioso. Também têm contribuído para isso os vírus da Influenza A, metapneumovírus e o SARS-Cov - causador da Covid-19.

Ainda de acordo com o boletim, crianças e idosos são os grupos de maior incidência da infecção que prejudica gravemente o funcionamento pulmonar. E as pessoas acima dos 60 anos também são as que mais morrem pela doença. Só em 2025, já foram notificados cerca de 207 mil casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave, e mais 12 mil óbitos.

* Sob supervisão de Vitória Elizabeth