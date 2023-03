ANS suspende a venda de 32 planos de saúde

Apoie o 247

247 - A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) informou nesta sexta-feira (24) que 32 planos de saúde terão a venda temporariamente suspensa devido a reclamações relacionadas à cobertura assistencial. O motivo para a decisão foram reclamações feitas por consumidores.

De acordo com a agência, 436.526 beneficiários ficam protegidos com a medida, que será válida a partir da próxima quarta (29).

"Esses planos só poderão voltar a ser comercializados para novos clientes se as operadoras apresentarem melhora no resultado no monitoramento", disse.

Veja os planos suspensos em oito operadoras:

Lista traz número de registro e nome comercial de cada produto

1) GOOD LIFE SAUDE LTDA

47854317 - GOOD ESMERALDA

477224165 - GOOD PRATA

477251162 - RUBI

2) FEDERAÇÃO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO DO ACRE, AMAPÁ, AMAZONAS, PARÁ, RONDONIA E RORAIMA

473379157 - NOVO UNIVIDA I - APTO

473380151 - NOVO UNIVIDA I - ENFERM

473360156 - UNIVIDA COLETIVO POR ADESAO - APTO

473362152 - UNIVIDA EMPRESARIAL III - APTO

481096181 - UNIVIDA INDIVIDUAL FAMILIAR AM - APTO

3) UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA

485570201 - NACIONAL ADESAO POS - ENF

4) OPERADORA UNICENTRAL DE PLANOS DE SAÚDE LTDA.

486031204 - Advent Senior Apto

486032202 - Advent Senior Enf

5) UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO

467683121 - Unimed Alfa 2

467691122 - Unimed Alfa 2

487586209 - Unimed Alfa 2 Ad

467669126 - Unimed Beta 2

467685128 - Unimed Beta 2

467693129 - Unimed Beta 2

467687124 - Unimed Delta 2

467679123 - Unimed Delta 2 PPE

467681125 - Unimed Personal Quarto Coletivo 2

467689121 - Unimed Personal Quarto Coletivo 2

487582206 - Unimed Personal Quarto Coletivo 2 Ad

483647192 -Unimed Singular

6) AMEPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA PLANEJADA LTDA

484499198 - AMP 150E AD

471259145 - BASICO PJ

428611991 - Plano Executivo

434357013 - PLANO EXECUTIVO - CA

7) SANTO ANDRÉ PLANOS DE ASSISTENCIA MÉDICA LTDA.

461072095 - ORION

455072062 - PERSONAL REFERENCIADO

456407073 - RUBI

8) SAÚDE BRASIL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

488315212 - CLASSIC I

489286211 - CLASSIC I PLUS ASSOCIATIVO

