Bactéria oportunista: Água mineral mais consumida no Brasil tem lote recolhido; confira

247 - A Mineração Bom Jesus (MBJ) anunciou o recolhimento voluntário e preventivo de um lote específico da Água Mineral Natural Crystal 500 ml sem gás após a identificação de Pseudomonas aeruginosa em uma amostra coletada durante ação de fiscalização sanitária no Distrito Federal.

As informações constam em comunicado divulgado pela empresa. A medida se aplica exclusivamente ao lote P 200126, que aparece na embalagem com a identificação “LZ1 VAL 200127 3 P 200126” e tem validade até 20 de janeiro de 2027.

Segundo a MBJ, o lote foi envasado em janeiro e teve distribuição restrita. O produto foi comercializado apenas no Distrito Federal, em municípios específicos de Tocantins, Goiás e em algumas cidades do interior de São Paulo.

A empresa informou que o recolhimento é voluntário e preventivo. A orientação aos consumidores que possuam unidades do lote indicado é entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) para obter informações sobre substituição ou reembolso.

Onde o lote foi vendido

De acordo com o comunicado, as garrafas do lote P 200126 foram distribuídas no Distrito Federal e em três municípios do Tocantins: Arraias, Combinado e Novo Alegre.

Em Goiás, a comercialização ocorreu em Águas Lindas de Goiás, Luziânia, Novo Gama, Valparaíso de Goiás, Cidade Ocidental, Santo Antônio do Descoberto, Planaltina de Goiás, Cristalina, Formosa, Campos Belos, Alexânia, Abadiânia e Catalão.

No estado de São Paulo, o lote foi vendido nas cidades de Sorocaba, Itapetininga, Itu, São Roque e Tatuí.

A empresa reforçou que o recolhimento não envolve outros lotes da marca Crystal. A medida se limita ao produto de 500 ml sem gás envasado pela Mineração Bom Jesus, no estado de Goiás, com a identificação informada no comunicado.

Fiscalização identificou bactéria em amostra no DF

A decisão foi tomada após uma ação de fiscalização da Vigilância Sanitária, realizada em março. Na ocasião, foi identificada a presença de Pseudomonas aeruginosa em uma amostra coletada em um ponto de venda específico localizado no Distrito Federal.

A Pseudomonas aeruginosa é uma bactéria considerada oportunista e pode representar risco à saúde em determinadas condições, especialmente para pessoas imunocomprometidas. Segundo o comunicado, a ingestão não é considerada a principal nem a forma mais arriscada de contaminação.

A MBJ afirmou que, desde a notificação, realizou análises em mais de 300 amostras ao longo do processo e nos produtos. De acordo com a empresa, todos os testes apresentaram resultados negativos para micro-organismos indicadores de contaminação.

Empresa orienta consumidores a procurar atendimento

Consumidores que tiverem garrafas da Água Mineral Natural Crystal 500 ml sem gás do lote P 200126 devem verificar a identificação na embalagem. O lote aparece com a inscrição “LZ1 VAL 200127 3 P 200126” e validade em 20 de janeiro de 2027.

A orientação da empresa é que as unidades desse lote não sejam consumidas e que o consumidor entre em contato com o SAC para receber orientações sobre troca ou reembolso.

A Mineração Bom Jesus destacou que a ação é restrita ao lote mencionado e não tem relação com outros produtos ou lotes da marca Crystal. O recolhimento preventivo busca retirar de circulação as unidades identificadas enquanto a empresa mantém os procedimentos de controle e acompanhamento do caso.