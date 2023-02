Brasil é segundo país do mundo com mais casos de hanseníase

Apoie o 247

Por Gabriela Cupani, da Agência Einstein - O Brasil é o segundo país do mundo com maior detecção de casos novos de hanseníase, atrás apenas da Índia. Os dados são de um boletim epidemiológico sobre a doença recém-publicado pelo Ministério da Saúde. Junto à Indonésia, esses três países respondem por quase 75% dos registros globais. Na região das Américas, 92,4% dos casos registrados em 2021 ocorreram no Brasil.

No ano passado, foram quase 15 mil novos casos no país, mostram os números preliminares divulgados pelo ministério. Maranhão, Mato Grosso, Pernambuco, Bahia e Pará são os Estados que lideram os registros.

Ainda segundo o boletim, cerca de um terço dos pacientes já apresentava grau um de incapacidade física (quando há perda de sensibilidade nas extremidades) e quase 1.500 pacientes já tinham grau dois de comprometimento (lesões mais graves), na maioria das vezes incapacidades físicas permanentes.

Um dos desafios no combate à doença é justamente conseguir fechar o diagnóstico, pois ele é feito, principalmente, de forma clínica. Como a doença tem progressão lenta, nem sempre os sintomas são evidentes, ou seja, muitas vezes o diagnóstico é fechado tardiamente. “Ainda deixamos passar muitos casos. Há uma endemia oculta”, diz o infectologista Márcio Gaggini, consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia e membro da Sociedade Brasileira de Hansenologia. “Por isso, não conseguimos quebrar o ciclo da transmissão.”

Segundo o especialista, é preciso mais investimento em capacitação e treinamento dos profissionais de saúde, além de acesso a técnicas modernas de diagnóstico para detectar a doença.

Doença crônica

Conhecida pela humanidade há milênios, a hanseníase é uma doença infecciosa sistêmica causada pela bactéria Mycobacterium leprae. Ela é transmitida por via respiratória e pelo contato próximo com pessoas infectadas. A hanseníase primeiro costuma causar um comprometimento neurológico dos nervos periféricos, ou seja, o paciente perde a sensibilidade em algumas regiões, apresenta câimbras, formigamentos ou diminuição da força. Depois aparecem manifestações na pele, que podem incluir manchas com perda da sensibilidade, nódulos e deformidades.

Se não for tratada logo, as alterações físicas podem ser irreversíveis. O tratamento é longo - pode levar de seis meses a um ano - e é feito com o uso de antibióticos.

No Brasil, a Estratégia Nacional para o Enfrentamento da Hanseníase estabelece metas até 2030 para interromper a cadeia de transmissão, reduzindo o número de novos casos e dos diagnósticos tardios em que há alto grau de incapacidade física. Um dos objetivos também é propor ações para combater o estigma e a discriminação contra esses pacientes, que se estão em tratamento deixam de transmitir a doença.

