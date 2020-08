Brasil foi o país com mortes por coronavírus no mundo em julho

Do Brasil de Fato – O Brasil foi o país com mais registros de mortes por covid-19 no mundo em julho. No mês, foram 32.919 vidas perdidas, segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).

O segundo colocado foram os Estados Unidos, com cerca de 25 mil mortes, segundo a Universidade John Hopkins, de Baltimore, que compila dados oficiais dos governos que os divulgam. Na terceira posição está a Índia, com aproximadamente 18 vítimas.

Julho também foi o mês com mais mortes registradas no Brasil, superando o recorde do mês anterior, quando 30.315 pessoas foram vitimadas pelo novo coronavírus. No total, até esta segunda-feira (3), já foram 94.104 óbitos por covid-19 no país, ainda conforme o Conass.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.