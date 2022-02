Brasileiros acham proteína que pode ajudar na prevenção do Alzheimer

Estudo com colaboração internacional mostra como a proteína lamina-B1 está relacionada ao envelhecimento do cérebro humano e dos animais edit

Metrópoles - Cientistas brasileiros afirmam ter encontrado um biomarcador ligado ao envelhecimento do cérebro que pode estar relacionado com o desenvolvimento da doença de Alzheimer. Em um estudo publicado na revista científica Aging Cell, o grupo de pesquisa, que conta com colaborações internacionais, explica como a redução da quantidade da proteína lamina-B1 nas células nervosas está relacionada ao processo.

Ao jornal O Globo, a coordenadora do estudo, Flavia Alcântara Gomes, do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro (ICB/UFRJ), contou que o objetivo da pesquisa foi reconhecer indicadores de mudanças que podem levar à perda de funções neurológicas e, em alguns casos, à demência.

