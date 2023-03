Caminhada diária: saiba quantos passos você deve dar diariamente

Apoie o 247

247 – A quantidade de passos que uma pessoa deve dar diariamente para manter uma boa saúde pode variar dependendo de vários fatores, como idade, nível de atividade física atual e objetivos de condicionamento físico.

No entanto, como uma orientação geral, a OMS recomenda que adultos pratiquem pelo menos 150 minutos de atividade física moderada ou 75 minutos de atividade física vigorosa por semana. Isso pode ser alcançado por meio de caminhadas regulares, corrida, ciclismo, natação ou outros tipos de atividade física.

Em relação aos passos diários, uma meta comum é caminhar cerca de 10.000 passos por dia. No entanto, é importante lembrar que essa meta pode não ser adequada para todas as pessoas. É sempre recomendável conversar com um profissional de saúde antes de iniciar um novo programa de atividade física para determinar as metas mais apropriadas para sua condição física atual (artigo escrito com uso de inteligência artificial).

