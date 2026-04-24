Caso raro de gêmeos com pais diferentes intriga cientistas na Colômbia

247 - Um caso extremamente raro registrado na Universidade Nacional da Colômbia chamou a atenção da comunidade científica ao confirmar que dois irmãos gêmeos possuem pais diferentes. O episódio, ocorrido após testes de paternidade realizados em 2018, ilustra um fenômeno incomum na biologia humana e reforça o avanço das técnicas de análise genética. As informações foram divulgadas originalmente pela BBC.

A descoberta ocorreu quando uma mulher procurou o laboratório da universidade para confirmar a paternidade de seus filhos, nascidos dois anos antes. O que parecia ser um procedimento rotineiro revelou um resultado surpreendente: embora compartilhassem a mesma mãe, os gêmeos tinham pais distintos — uma condição conhecida como superfecundação heteropaternal.

Segundo especialistas, há cerca de apenas vinte registros documentados desse fenômeno em artigos científicos ao redor do mundo. O caso colombiano foi o primeiro identificado pelos pesquisadores locais, mesmo entre profissionais com décadas de experiência.

O diretor do laboratório, William Usaquén, destacou o ineditismo da descoberta: "Sou diretor do laboratório há 26 anos e este é o primeiro caso que presenciamos". Ele acrescentou: "E, até agora, o único."

A identificação foi possível graças ao uso de técnicas avançadas de análise genética, baseadas em marcadores microssatélites. O método consiste na comparação de fragmentos específicos de DNA entre mãe, filhos e supostos pais, permitindo determinar vínculos biológicos com alta precisão.

"Nós pegamos o DNA de cada um deles, observamos de 15 a 22 pontos, conhecidos como microssatélites, e os comparamos um a um", explicou Usaquén. O processo envolve a coleta de material genético, sua amplificação em laboratório e posterior leitura por equipamentos capazes de transformar os dados em sequências analisáveis.

Após a primeira análise indicar a possibilidade de paternidade distinta, os cientistas repetiram todo o procedimento para descartar erros. O resultado se confirmou: apenas um dos gêmeos possuía vínculo genético com o homem que havia solicitado o exame.

A pesquisadora Andrea Casas também ressaltou a raridade do fenômeno: "Havíamos lido em outros relatos que estes casos são observados com muito pouca frequência pelo mundo".

A superfecundação heteropaternal ocorre quando uma mulher libera mais de um óvulo durante o mesmo ciclo menstrual — processo conhecido como poliovulação — e mantém relações sexuais com parceiros diferentes em um curto intervalo de tempo. Para que a gestação aconteça, cada óvulo precisa ser fecundado por espermatozoides distintos.

"Em primeiro lugar, a mãe deve ter dois parceiros sexuais. Ela também precisa ter relações com os dois homens em um breve espaço de tempo." Usaquén detalha ainda que "É preciso ainda ocorrer uma poliovulação, ou seja, a liberação de dois ou mais óvulos em um mesmo ciclo menstrual. E, por fim, ela precisa ser fecundada nas duas vezes."

O especialista resume a raridade da condição ao afirmar: "Trata-se de um evento raro, somado a outro evento raro, mais um e mais outro evento raro. Infelizmente, não jogamos na loteria".

Estudos indicam que as duas fecundações precisam ocorrer em um intervalo de 24 a 36 horas, período em que os óvulos permanecem viáveis após serem liberados. Esse curto espaço de tempo torna o fenômeno ainda mais improvável.

Apesar de sua raridade, especialistas apontam que o avanço dos testes genéticos pode levar à identificação de mais casos no futuro. Ainda assim, a questão envolve aspectos sensíveis da vida privada, o que limita investigações mais aprofundadas sobre as circunstâncias individuais.

"Os testes de filiação sempre são realizados respeitando a integridade e a intimidade das pessoas", destacou Usaquén.

O caso colombiano reforça não apenas a complexidade da reprodução humana, mas também o papel da ciência em revelar situações raras que, até pouco tempo atrás, permaneceriam desconhecidas.