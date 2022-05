Cientistas começam a testar vacina contra câncer de próstata, pulmão e ovários

Apoie o 247

ICL

247 - Cientistas britânicos estão testando uma vacina contra o câncer de próstata, pulmão e ovários em pessoas que aceitaram participar da pesquisa como voluntárias. O imunizante foi desenvolvido pela Oxford Vacmedix, empresa criada por estudiosos da Universidade de Oxford, no Reino Unido.

De acordo com o jornal O Globo, o produto tem como alvo a proteína survivina, liberada por células cancerígenas para enganar o sistema imunológico e evitar que o corpo as ataque.

Para o desenvolvimento da vacina, pesquisadores usaram a versão sintética da proteína. O objetivo é ensinar o organismo a atacar a substância e reconhecer os tumores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Um total de 35 pacientes com câncer receberá três doses da vacina, com um intervalo de duas semanas. Eles serão monitorados por seis meses após as aplicações.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE