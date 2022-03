Cientistas dizem que pílula anticoncepcional masculina atinge 99% de eficácia em camundongos

Apoie o 247

ICL

247 - Uma equipe de pesquisadores informou nesta quarta-feira (23) ter desenvolvido uma pílula anticoncepcional masculina que demonstrou ser 99% eficaz em camundongos sem provocar efeitos colaterais. O resultado da pesquisa foi apresentado na conferência da American Chemical Society Spring 2022 em San Diego, Califórnia. Os testes em humanos poderão iniciar até o final do ano.

Desde que a pílula anticoncepcional para mulheres foi aprovada nos anos 60, estudiosos têm interesse em desenvolver seu equivalente masculino. As informações foram publicadas nesta quarta pelo site NewScientist.

De acordo com Md Abdullah al Noman, da Universidade de Minnesota, em Minneapolis, "a segurança é muito importante para as pílulas anticoncepcionais porque as pessoas não estão tomando para uma doença, então elas são menos tolerantes aos efeitos colaterais".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O pesquisador e seus colegas deram a camundongos machos uma dose diária de uma molécula chamada YCT529 por quatro semanas e descobriram uma queda de espermatozóides. Entre quatro e seis semanas depois que os camundongos pararam de receber o tratamento, eles puderam se reproduzir normalmente novamente sem efeitos colaterais observáveis.

"Quando chegamos a uma dose 100 vezes maior do que a dose efetiva, o composto não mostrou nenhuma toxicidade", disse Noman.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE