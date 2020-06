Coronavírus e a epidemia de dor nas costas

Efeito do isolamento social, home office e ensino a distância fazem subir as queixas de dores. Saiba como prevenir lesões edit

Por Nicola Ferreira, da Agência Einstein - A migração do trabalho para o formato home office e as aulas à distância que vieram com o isolamento social agravaram ou fizeram surgir lesões e dores nas costas. “A mudança repentina de local de trabalho ou de estudo provocou uma epidemia de dor nas costas” afirma o ortopedista e cirurgião de coluna Luciano Miller, do Hospital Israelita Albert Einstein, de São Paulo. O Google Trends, ferramenta de análise de tendências do buscador, apontou o aumento de 76% nas buscas por “dor nas costas” desde o dia 26 de fevereiro, com o pico no dia 25 de maio.

O uso de cadeiras inadequadas, sentar-se incorretamente, passar muito tempo à frente do computador e o sedentarismo na quarentena estão por trás do desconforto. E o futuro próximo não trará mudanças significativas. O home office tende a ser mantido, assim como as aulas online. Por isso, é importante saber o que você pode fazer para se prevenir.

Preferencialmente use uma cadeira ergonômica

Ela permite se sentar em posição adequada, deixando sua coluna na posição correta

Sempre mantenha os pés em contato com solo quando estiver sentado

Importante para manter o alinhamento da coluna. Caso não consiga encostar os pés no chão, coloque alguma caixa ou outra estrutura fixa embaixo

Apoie os braços no apoio lateral ou na mesa

Ao deixarmos os braços soltos, geramos tensão nos punhos, deixando-os vulneráveis à tendinite

Mantenha a altura da tela do computador na mesma que a dos olhos

Dessa maneira você não força os músculos do pescoço, evitando dores também nas costas, nos ombros e na cabeça. Caso necessite, coloque alguns livros ou uma caixa embaixo da máquina para ajustar a altura

Pare e alongue a cada 30 ou 40 minutos

Alongue o pescoço, braços e costas

Pratique exercício físico

Fundamental para o fortalecimento dos músculos que sustentam o esqueleto

