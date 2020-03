Coronavírus no Brasil deve superar 140 casos confirmados

Segundo informação de secretarias de Saúde dos estados e também do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, o Brasil já tem pelo menos 143 casos confirmados do Covid-19 edit

247 - O último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde informa que o Brasil registra 77 casos do novo coronavírus, divulgado às 16h20 desta quinta-feira (12).

No entanto, com números desatualizados, atrelados a alta capacidade de proliferação da doença, a parcial desta manhã de sexta-feira (13), do Ministério da Saúde, que divulga atualizações diárias de casos, deve anunciar mais de 140 confirmações.

Segundo informação de secretarias de Saúde dos estados e também do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, o país já tem pelo menos 143 confirmações.

Na noite desta quinta-feira, foi anunciado pelo Hospital Albert Einstein a confirmação de 98 casos de infecções.

O Ministério da Saúde divulga, no momento, mais de uma atualização ao dia, e deve anunciar uma parcial dos casos nesta manhã de sexta-feira (13).