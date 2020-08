Dez dicas para evitar estresse durante o home office

Por Cristiane Bomfim, da Agência Einstein - Cada vez mais comum nas empresas, as salas de descompressão são ambientes pensados para oferecer aos funcionários momentos de relaxamento ou alívio da tensão durante o dia de trabalho e ajudá-los a voltar à rotina revigorados. Além de promover o bem-estar, a criação dessas salas tem o intuito de melhorar a produtividade das equipes em médio e longo prazo. Elas podem ser coloridas, com puffs e sofás confortáveis, ter música ambiente e oferecer jogos. Mas, como “descomprimir” durante o home office, quando muitas vezes nem temos um espaço adequado para trabalhar?

“Mais importante do que o conceito de descomprimir, que significa que chegamos no limite e precisamos de um alívio, é evitar chegar a este ponto e manter a calma, concentração e estabilidade emocional”, afirma Elisa Harumi Kozasa, pesquisadora do Instituto do Cérebro do Hospital Israelita Albert Einstein. Para isso, o primeiro passo é o entendimento “de que home office não é vida office”, alerta o psiquiatra Alfredo Maluf, também do Einstein. “É preciso entender que a vida não é só trabalho e que apesar de estamos trabalhando em casa é importante que haja uma separação clara”, diz.

O médico destaca que autoconhecimento é chave para o controle ou administração de situações de estresse. “A pandemia trouxe a noção de que temos de estar bem física e psicologicamente para conseguirmos nos adaptar a estas mudanças e ao estresse que elas podem trazer. Temos que ter uma percepção mínima do que nos dá prazer e de quais pontos precisam ser fortalecidos. E com isso, acrescentar qualidade de vida ao dia a dia”, diz.

A qualidade de vida está diretamente ligada às escolhas que fazemos todos os dias, como a prática de atividade física e tarefas que dão prazer, o cuidado com a alimentação e o sono e boas relações interpessoais. “Estes elementos, quando fazem parte da nossa rotina, nos deixam mais preparados para lidar com situações de estresse do trabalho”, continua o médico. Além disso, outras dicas dadas pelos especialistas do Einstein são valiosas para evitar situações de estresse e a necessidade de uma “descompressão”:

1. Aceite que home office já é uma realidade e cobre-se menos. “Não gaste sua energia querendo encaixar situações do passado no presente. Adapte-se ao novo. O home office tem muitas vantagens e uma delas é que as pessoas terão mais tempo para elas próprias, por exemplo”, explica Maluf.

2. Organize seu tempo e as atividades do dia em prioridades. Reserve um lugar na casa para trabalhar. Faça um check-in do seu dia

3. Ao chegar na sua mesa do home office, feche os olhos e perceba como está se sentido. Respire profundamente e com calma. Expire todo o ar. Repita algumas vezes. Perceba que você é capaz de atingir a tranquilidade sozinho. Alguns minutos já dão resultados incríveis. “Exercícios de respiração aumentam as atividades do sistema nervoso parassimpático e diminuem as atividades do simpático. Na prática isso quer dizer que respirar calma e profundamente aumenta a sensação de tranquilidade e equilíbrio”, ensina Elisa. No organismo, sistemas simpático e parassimpático tem funções opostas. Enquanto o primeiro prepara o organismo para reagir em situações de medo, excitação e estresse, o parassimpático adequa o corpo para momentos de tranquilidade e relaxamento.

4. Faça alongamentos no começo e no fim do dia, para relaxar os músculos.

5. Pratique a gentileza no trato com as pessoas no momento de escrever mensagens e e-mails e nas reuniões por vídeo. Mesmo em momentos de estresse ou de pressão é possível ser assertivo nas palavras e decisões sem ser grosseiro. “Lembre-se que ser gentil não é deixar de expressar suas opiniões”, lembra Elisa.

6. Sempre que precisar faça uma pausa para retomar o estado de tranquilidade e continuar o trabalho.

7. Mesmo estando em cada um em sua casa, marque com seu colega de trabalho um horário para o cafezinho. Prepare o seu lanche, conecte-se com ele e converse. Um papo de dez minutos ajuda a relaxar e manter a relação próxima, apesar da distância física.

8. Se for preparar o almoço em casa, concentre-se nesta atividade. Evite ligar a televisão ou usar o celular na hora das refeições. Mastigue devagar, preste atenção nos sabores e na qualidade da refeição.

9. Tente exercitar-se. Uma caminhada curta, no quarteirão já ajuda a tirar o trabalho do foco por alguns minutos. “Para quem tem cachorro, a dica é dar uma volta com ele”, aconselha Elisa.

10. Estabeleça limites no horário de trabalho. E encerre o dia com um checkout. Organize o local de trabalho e faça o exercício de respiração. “Não ache que por estar em casa você tem que trabalhar o dobro. Por que gastar o tempo que se economiza no trânsito com trabalho se você pode gastar com você? Pense nisso”, aconselha o psiquiatra do Einstein.

