Dois anos após o início da pandemia, governo cria comitê de enfrentamento à covid para os povos indígenas

Decreto foi publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira (11)

247 - Dois anos após o início da pandemia de Covid-19, foi publicado nesta terça-feira (11), no Diário Oficial da União (DOU), um decreto editado por Jair Bolsonaro que cria um Comitê Gestor dos Planos de Enfrentamento da Covid-19 destinado aos povos indígenas.

Segundo o texto, com a criação do comitê, serão monitoradas as ações de combate à pandemia em territórios indígenas isolados ou em contato recente.

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), já tinha determinado a adoção, ainda em julho de 2020, pelo governo federal de medidas para proteger as comunidades indígenas, como a execução de planos de enfrentamento e a promoção e melhora da saúde indígena de modo geral.

