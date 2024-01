"É hora de prevenir e cuidar", diz Nísia Trindade, que alerta sobre risco da dengue

Apoie o 247

247 – Em uma reunião conjunta com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) e secretários de Saúde, a ministra Nísia Trindade enfatizou a importância da mobilização unificada para lidar com o aumento de casos de dengue no Brasil.

Diante do crescente número de ocorrências de dengue no país, o Ministério da Saúde destaca a urgência de intensificar os cuidados para erradicar os focos do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, Zika e Chikungunya. Durante a reunião da Sala Nacional de Monitoramento de Arboviroses, realizada nesta terça-feira (30), a ministra Nísia Trindade reiterou que é fundamental prevenir e cuidar neste momento desafiador.

"Nós precisamos ter consciência disso neste momento. Não podemos esquecer que 75% da transmissão ocorre dentro das residências. Portanto, é um apelo para um esforço conjunto, tanto do governo quanto dos cidadãos, de cada família, para cuidar desse ambiente", ressaltou a ministra.

Em 2024, o Brasil registrou 217.481 casos prováveis de dengue, com 51.448 casos na primeira semana epidemiológica (31/12 a 6/1), 62.665 na segunda semana (7 a 13/1), 71.779 casos na terceira semana (14 a 20/1) e 31.589 casos na quarta semana (21 a 27/4).

O encontro contou com representantes do Conass, do Conasems, dos secretários de saúde de Goiás, do Distrito Federal e de sete municípios goianos que fazem parte do entorno do DF, além de equipes técnicas do Ministério da Saúde e da representante da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas/OMS) no Brasil, Socorro Gross.

Além de discutir o cenário atual e as perspectivas de casos da doença no país, foram reforçadas as medidas adotadas desde 2023, quando o Ministério da Saúde iniciou a coordenação de uma série de ações para enfrentar as arboviroses, intensificando os esforços e conscientizando sobre medidas preventivas.

Entre as iniciativas, destaca-se a criação de um painel de monitoramento em tempo real dos casos de arboviroses e a Sala Nacional que emite alertas regionais conforme necessário. A ministra destacou a incorporação da vacina como uma esperança para o combate à doença, embora sua disponibilidade ainda seja limitada.

A ministra também enfatizou a importância dos agentes comunitários de saúde e de endemias no controle da doença, convocando todos os profissionais de saúde a se mobilizarem diante do aumento de casos.

O Ministério da Saúde, em conjunto com os estados e municípios, permanece em constante monitoramento e alerta em relação ao cenário epidemiológico do Brasil, coordenando uma série de ações para enfrentar as arboviroses e conscientizar sobre medidas preventivas em todo o país.

"Estamos trabalhando em conjunto na estruturação da rede de atenção para cuidar das pessoas de forma adequada e salvar vidas", complementou a ministra.

Estratégias para combater o avanço das arboviroses incluem campanhas de mobilização social, instalação da Sala Nacional de Arboviroses para monitoramento em tempo real, reuniões de preparação para períodos de alta transmissão, emissão de alertas e repasses financeiros para prevenção e controle da doença.

O Ministério da Saúde também realizou qualificação de profissionais de saúde, normalizou estoques de inseticidas, expandiu o método Wolbachia e investiu em testes diagnósticos e equipamentos para o combate às arboviroses.

O levantamento recente indicou que 74,8% dos criadouros do mosquito da dengue estão nos domicílios, destacando a importância da eliminação desses focos e do apoio dos Agentes de Combate a Endemias e Agentes Comunitários de Saúde.

O Ministério da Saúde reforça que a principal medida para combater a dengue é a eliminação dos criadouros do mosquito, e conclama a população a unir esforços nesse sentido.

