“É uma pandemia de Fake News” diz médico sobre o coronavírus

Anthony Wong, médico pediatra e toxicologista, tentou tranquilizar mães e internautas em vídeo. Wong também é professor e diretor do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da FM-USP, e diretor do Instituto Brasileiro de Estudos Toxicológicos e Farmacológicos. edit

247 - Anthony Wong, médico pediatra e toxicologista, tentou tranquilizar mães e internautas em vídeo produzido a pedido da blogueira Shantal Verdelho, com informações sobre os verdadeiros perigos apresentados pelo novo coronavírus.

Anthony também é professor e diretor do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da FM-USP, e diretor do Instituto Brasileiro de Estudos Toxicológicos e Farmacológicos.

Segundo explicações do profissional da saúde, as mulheres grávidas de 20 a 40 anos de idade não correm riscos, além de destacar a ausência de casos fatais entre crianças de zero e nove anos de idade. A doença, informa o vídeo produzido, representa ameaça séria para idosos com mais de 60 anos de idade.

“O que nós temos é uma pandemia de fake news e notícias alarmantes, em meio a uma crise de pânico e paranoia”, disse o médico, diretor do Instituto da Criança, do Hospital das Clínicas da FM-USP e do Instituto Brasileiro de Estudos Toxicológicos.