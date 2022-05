Em quatro meses, Brasil chega ao mesmo patamar de casos de dengue do ano passado

Apoie o 247

247 - Números divulgados pelo Ministério da Saúde apontaram que o Brasil registrou 542 mil casos de dengue até o final de abril, contra 544 mil no ano passado, um aumento de 113% se comparado com o primeiro quadrimestre de 2021.

De acordo com as estatísticas, a região com maior número de casos proporcionais foi o Centro-Oeste - mais de 920 casos a cada 100 mil habitantes.

As capitais com os maiores índices, sendo Goiânia (GO), Brasília (DF) e Palmas TO), respectivamente, as cidades do país com mais casos. Cidades do estado de São Paulo vêm logo atrás - São José do Rio Preto e Votuporanga tiveram as maiores concentrações.

Rio em alerta

Um levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti (LIRAa) feito na cidade do Rio de Janeiro apontou que a capital está em situação de alerta para a infestação pelo mosquito Aedes aegypti, transmissor das arboviroses, como dengue, zika e chikungunya.

De acordo com a pesquisa, o Índice de Infestação Predial (IPP) do Rio está em 1,1%, dentro da faixa de alerta, que vai de 1% até 3,9%. Seis das quase 250 áreas pesquisadas estão com um índice superior a 3,9%, em nível de risco. Quatro delas ficam na Zona Oeste.

